Get lost-niminen järjestö toimii laittomasti ja auttaa venäläissotilaita pakenemaan Ukrainasta.
Idite lesom – "menkää metsään" eli vähemmän kauniisti suomennettuna "painukaa helvettiin".
Englanniksi nimi piti muotoilla hieman paremmin ymmärrettävään muotoon, "Get lost", kertoo yksi Idite lesom -järjestön perustajista Ivan Tsuviljajev MTV Uutisille.
21. syyskuuta 2022 Venäjän presidentti Vladimir Putin julisti liikekannallepanon osana saman vuoden helmikuussa alkanutta Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan. Venäjä oli kärsinyt raskaita tappioita ja lisää miehiä tarvittiin rintamalle kipeästi.
Samoihin aikoihin perustettiin Get lost -järjestö.
– Järjestömme idea on selkeä: autamme ihmisiä välttämään osallistumista Ukrainan sotaan. Tavoitteena on välttää kutsuntoja ja asepalvelusta sekä tarvittaessa auttaa miehiä pakenemaan rintamalta, Tsuviljajev sanoo.
Tähän mennessä järjestön avulla rintamalta on paennut jo yli 3 000 miestä.
– Ylivoimaisesti suurin osa rintamalta paenneista on miehiä. Lähes neljän vuoden aikana muistan vain kolme naista, joita järjestömme on auttanut.
Naiset taistelevat edelleen vain harvoin rintamalla Ukrainan sodassa.
Rintamakarkurit Armeniaan
Tsuviljajevin mukaan noin 60 prosenttia rintamakarkureista jää Venäjälle ja loput 40 prosenttia pakenee ulkomaille.
Venäjälle jäävät miehet eivät voi elää normaalia elämää, vaan heidän on pidettävä matalaa profiilia.
Rintamakarkureiden yleisin pakopaikka on Armenia.
– Se on suhteellisen turvallinen maa, jossa ihmisoikeusaktivistit toimivat avoimesti ja vapaasti. Toisaalta se on yksi harvoista maista, johon karkuri voi mennä ilman ulkomaan passia, jota Venäjän kansalainen tarvitsee ulkomaille matkustaessaan, Tsuviljajev sanoo.
Muita maita ovat muun muassa Turkki, Montenegro, Argentiina ja Paraguay. Tsuviljajevin mukaan EU:sta ainoastaan Ranska myöntää pakolaisaseman rintamakarkureille.
– Myös Iso-Britannia on paperilla valmis myöntämään rintamakarkureille pakolaisaseman, mutta käytäntö on harvinaista – meidän tietojemme mukaan vain muutama ihminen on onnistunut pääsemään sinne.
Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaan on kuollut, haavoittunut tai kadonnut tähän mennessä yhteensä lähes 1,8 miljoonaa sotilasta. Näin arvioi yhdysvaltalaisen ajatushautomo CSIS:n alkuvuodesta julkaisema selvitys.
Ei siis ihme, että moni rintamalla taisteleva venäläinen haluaa pois ennen kuin kuolema korjaa. Lisäksi Tsuviljajev mielestä moni venäläinen on joutunut rintamalle vastoin tahtoaan tai hänet on huijattu suurilla rahasummilla. Karu todellisuus sodasta tulee monelle venäläissotilaalle yllätyksenä.
Ukrainan sodan rintamalla maaliskuussa 2026./All Over Press
Tsuviljajev kuvailee rintamakarkureiden pakoprosessia, joka räätälöidään aina yksilöllisesti. Autettavien taustat tutkitaan tarkasti.
– Meille voi lähettää nimettömänä viestin rintamalta. Sitten me suunnittelemme turvallisen reitin miehitetyltä alueelta Venäjälle. Joko autamme miehen rajalle ja sieltä edelleen turvalliseen maahan ulkomaille tai annamme hänelle ohjeita siitä, miten pysyä piilossa kotimaassa.