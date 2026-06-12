Palestiinan jalkapalloliiton puheenjohtaja Jibril Rajoub seurasi torstaina Meksikon ja Etelä-Afrikan välistä MM-avausta Mexico Cityssä, mutta Yhdysvaltoihin hän ei voi tällä erää mennä pelejä katsomaan.
Vaikka miehellä on akkreditointi jalkapallon MM-kisoihin, viisumia Yhdysvaltoihin ei ole myönnetty. Rajoub on sanojensa perusteella närkästynyt.
Näin ei kuitenkaan ole ollut. Yhdysvallat ei ole päästänyt kaikkia paikan päälle kisoista nauttimaan. Maahantulo on evätty muun muassa somalialaiselta erotuomarilta ja Irakin joukkueen mukana matkanneelta valokuvaajalta.
Infantino kertoi tällä viikolla, että Fifa on yrittänyt ratkoa viisumiongelmia, mutta se ei ole voinut kumota Yhdysvaltain hallinnon päätöksiä.
Ulkoministeriöltä ei kommenttia
AP raportoi, että Rajoub ja muut palestiinalaiset jalkapallovaikuttajat ovat kritisoineet Israelin rikkovan sääntöjä, kun se sallii miehitetyn Länsirannan siirtokuntien joukkueiden pelata Israelin liigassa. Palestiinalaispomot ovat vaatineet Fifaa määräämään sanktioita Israelille ja arvostelleet palestiinalaispelaajien liikkumisrajoituksia sekä Gazan sodan tuhoja.
Rajoub jätti viime kuussa Infantinon pyynnöstä kättelemättä Israelin jalkapalloliiton pomoa, koska ele "ei olisi parantanut haavoja, vaan pikemminkin peittelisi Israelin toimia".
Yhdysvaltain ulkoministeriö ei antanut kommenttia Rajoubin viisumitilanteeseen. Viime vuonna se kuitenkin asetti uusia maahantulorajoituksia Palestiinan passeilla varustetuille henkilöille.
Se myös perui viisumin, jolla Palestiinan presidentti Mahmoud Abbas olisi voinut matkustaa YK:n yleiskokoukseen viime syyskuussa.