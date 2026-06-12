Palestiinan jalkapallopomo ei ole saanut viisumia Yhdysvaltoihin.

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11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.

Palestiinan jalkapalloliiton puheenjohtaja Jibril Rajoub seurasi torstaina Meksikon ja Etelä-Afrikan välistä MM-avausta Mexico Cityssä, mutta Yhdysvaltoihin hän ei voi tällä erää mennä pelejä katsomaan.

Vaikka miehellä on akkreditointi jalkapallon MM-kisoihin, viisumia Yhdysvaltoihin ei ole myönnetty. Rajoub on sanojensa perusteella närkästynyt.