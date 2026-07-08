Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa aikoo keskustella Venäjän maajoukkueen paluusta tulevien vuosien turnauksiin.

Kansainvälinen olympikomitea (KOK) ilmoitti tiistaina, ettei se enää suosita lajiliitoille venäläisurheilijoiden osallistumisen rajoittamista kansainvälisissä urheilukilpailuissa.

Linjaus jättää päätösvallan venäläisurheilijoiden paluusta kansainvälisille lajiliitoille, mutta jo tähän asti venäläisiä urheilijoita on hyväksytty mukaan joidenkin lajien kansainväliseen toimintaan.

Venäjä on ollut suljettuna ulos kansainvälisestä jalkapallosta sen jälkeen, kun maa aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa talvella 2022. Nyt lajin kattojärjestön Fifan edustaja kertoo brittiläiselle Sky Newsille, että kiellon purkamisesta aiotaan keskustella lajiliitossa.

– Fifa on ollut tietoinen KOK:n päätöksestä purkaa väliaikaisesti Venäjän olympiakomiteaa koskevat rajoitukset, edustaja kommentoi.

– Fifa analysoi päätöstä ennen kuin päättää seuraavista askeleista yhdessä asiaankuuluvien sidosryhmiensä kanssa.

Fifa hyväksyi jo aiemmin Venäjän alle 15-vuotiaiden poikien maajoukkueen mukaan lokakuussa Azerbaidzhanissa pelattaviin MM-kisoihin. Euroopan jalkapalloliitto Uefa moitti Fifaa kesäkuun lopun päätöksestä.