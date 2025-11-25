Radiojuontaja Niko Nousiainen odottaa yhdessä puolisonsa Katri Hakkaraisen kanssa esikoistaan.

Radiotoimittaja Niko Nousiainen, 42, kertoi iloisia uutisia tiistaina 25. marraskuuta. Nousiainen odottaa yhdessä puolisonsa Katri Hakkaraisen kanssa perheenlisäystä. Nousiainen yllätti juontajakollegansa suorassa NRJ:n aamulähetyksessä kertomalla onnellisen perheuutisen.

Hän julkisti asian myös Instagramissa.

– Olemme valtavan kiitollisia ja onnellisia, että voidaan vihdoin jakaa tämä uutinen. Vuosi 2026 tulee olemaan meille erityinen – jos kaikki menee hyvin, saadaan keväällä pieni ihme, jota on jo pitkään toivottu. Edessä on uusi elämänvaihe, joka täyttyy jännityksestä, rakkaudesta ja odotuksesta.

Niko Nousianen tunnetaan juontajana ja radiotoimittaja. Hän kuului 2010-luvun alkupuolella Scandinavian Hunks -tanssiryhmään. Aiemmin Nousiainen seurusteli Sofia Belórfin kanssa.