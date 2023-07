Europarlamentaarikko Ville Niinistö avoimena lapsettomuudesta: "Julkinen puoli ei tarjoa hoitoja ja yksityisellä ne ovat kalliita"

Niinistöllä on kaksi lasta hänen aiemmasta avioliitostaan entisen ruotsalaispoliitikko Maria Wetterstandin kanssa, mutta uudessa liitossa lapsihaaveet eivät ole toteutuneet. Keskenmenoja Niinistön ja Anderssonin perheessä on ollut useita.

– Terveydenhuoltojärjestelmä ei kauheasti tue lapsettomia. Kun syntyvyys on tärkeä teema ja yhteiskuntaan halutaan lisää lapsia, emmekö voisi ensimmäisenä auttaa niitä, jotka lapsia haluaisivat, mutta joilla on erilaisia haasteita, jotka voisi ratkaista lääketieteen keinoin, Niinistö sanoo.

"Julkinen terveydenhuolto pyrkii jarruttamaan"

"Vain ne, joilla on rahaa, voivat saada hoitoa"

– Tuhannet ihmiset jätetään vaikeaan tilanteeseen ja seurauksena on eräänlainen luokkayhteiskunta: Vain ne, joilla on rahaa, voivat saada hoitoa.

Monella on iso taakka sydämellä

– Yleisin palaute, jonka olen saanut ihmisiltä, jotka kokevat kärsivänsä lapsettomuudesta tai joilla on ollut sen kanssa haasteita, on se, että kiitos, että puhutte tästä. Monista tuntuu, että he ovat yksin ja että heillä on iso taakka sydämellä.