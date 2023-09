Ville ja Hennariikka Niinistön poika syntynyt: "Alun järkytyksestä huolimatta perheemme voi hyvin"

– Hän todella on täällä! Meille on syntynyt valtavan rakas, pikkuinen poikavauva, Ville kirjoitti.

Ville kertoi julkaisussaan, että hän ja Hennariikka eivät voisi olla kiitollisempia rakkaastaan, joka on hurmannut vanhempansa sisukkuudellaan. Niinistöt ovat myös varsin vaikuttuneita ensiluokkaisesta hoidosta, jota heidän pieni poikansa on sairaalassa tähän mennessä saanut.

Ville on puhunut avoimesti hänen ja Hennariikan lapsettomuudesta. SuomiAreenassa Niinistö kertoi MTV Uutisille , kuinka perheessä on ollut useita keskenmenoja.

– Terveydenhuoltojärjestelmä ei kauheasti tue lapsettomia. Kun syntyvyys on tärkeä teema ja yhteiskuntaan halutaan lisää lapsia, emmekö voisi ensimmäisenä auttaa niitä, jotka lapsia haluaisivat, mutta joilla on erilaisia haasteita, jotka voisi ratkaista lääketieteen keinoin, Ville kertoi.

– Yleisin palaute, jonka olen saanut ihmisiltä, jotka kokevat kärsivänsä lapsettomuudesta tai joilla on ollut sen kanssa haasteita, on se, että kiitos, että puhutte tästä. Monista tuntuu, että he ovat yksin ja että heillä on iso taakka sydämellä, Ville kertoi.