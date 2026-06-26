Noin 50-vuotiaan miehen epäillään yrittäneen murhata 8-vuotiaan poikansa Pyhtäällä. Teko tapahtui museosillan ympäristössä kääntöpaikalla.

Poliisin mukaan mies yritti surmata lapsensa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Pyhtäällä.

Helsingin Sanomien mukaan isä ja poika olivat siellä viikonloppuretkellä. Teko tapahtui museosillan ympäristössä kääntöpaikalla.

Lehtikuva

Tältä tapahtumapaikalla näyttää.

Poliisi: Tekoon liittyy suunnitelmallisuutta

Poliisi sai tiedon teosta, kun epäilty ilmoitti asiasta hätäkeskukseen. Epäilty otettiin kiinni tapahtumapaikalta.

Tapahtuneen tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm kertoi aiemmin MTV Uutisille, että poliisi selvittelee tapahtumankulkua. Hän kertoi kuitenkin, että pelastushenkilökunta ja poliisi saapuivat paikalle hyvin pikaisesti ilmoituksen jälkeen.

Epäillyn rikoksen kohteeksi joutunut lapsi vietiin kiireellisesti sairaalahoitoon, mutta hänellä ei ole enää hengenvaaraa ja poliisi on päässyt keskustelemaan hänen kanssaan.

Poliisin mukaan tekoon liittyy suunnitelmallisuutta, ja siksi kyse on murhan yrityksen epäilystä.

Helsingin käräjäoikeus vangitsi miehen teosta epäiltynä torstaina.

1970-luvulla syntynyt mies on vangittu todennäköisin syin epäiltynä lapsensa murhan yrityksestä.