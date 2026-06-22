Someron henkirikoksesta epäilty mies on vangittu.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on vanginnut 68-vuotiaan miehen todennäköisin syin epäiltynä Somerolla viime viikon keskiviikon ja torstain välisenä yönä tapahtuneesta henkirikoksesta.

Mies otettiin kiinni torstaiaamuna Someron keskustasta.

Häntä epäillään 40-vuotiaan miehen taposta.

Tutkinnanjohtajan rikoskomisario Jukka Kyynäräisen mukaan tutkinta on edennyt, ja poliisilla on käsitys illan ja yön kulusta.

– Esitutkinta on kuitenkin vielä alkuvaiheessa, ja tulee jatkumaan vielä viikkoja, Kyynäräinen kertoo.

Asiaa selvitetään kuulustelujen ja teknisen tutkinnan avulla.

Poliisi ei tässä vaiheessa kerro tarkempia yksityiskohtia tapahtumista keskeneräisen tutkinnan vuoksi.

Syytteennoston määräpäivä on 24. syyskuuta.