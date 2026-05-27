Kaakkois-Aasian Laosissa viisi luolaan loukkuun jäänyttä ihmistä on löytynyt elossa ja turvassa. Asiasta ovat kertoneet laosilaiset ja thaimaalaiset pelastajat.

Suomalaissukeltaja Mikko Paasi on ollut mukana kaivostyöntekijöiden pelastustöissä Laosissa. Kadonneista viisi on nyt löydetty, kahta loukkuun jäänyttä vielä etsitään, kertoi laosilainen pelastusryhmä sosiaalisessa mediassa.

Seitsikko on ollut luolassa jo viikon, ja pelastajilta oli aika käymässä vähiin.

– Yli viikon kestäneen kovan yhteistyön jälkeen löysimme viimein viisi seitsemästä kaivostyöntekijästä, jotka jäivät jumiin tulvineeseen kaivokseen. Mikä tunne!, Paasi hehkuttaa Laosin operaatiota Instagramissa, jossa hän julkaisi videon pelastusoperaatiosta.

Paasi korostaa, että pelastusoperaatio on vielä kesken, sillä viisi pelastunutta on yhä loukussa. Paasin mukaan hänen on sukellettava kollegansa kanssa vielä hakemaan pelastetuilla lisää elintarvikkeita, jotta heillä on voimia pelastautua ulos luolasta.

Paasi tuli tunnetuksi haastavasta vuoden 2018 pelastusoperaatiosta Thaimaassa. Näin hän kommentoi kyseistä operaatiota Huomenta Suomessa vuonna 2018.

