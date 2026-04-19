Ranskalaisviranomaiset ovat räjäyttäneet toisen maailmansodan aikaisen pommin lähiössä.
Pariisin lähiöstä löytyi viikko sitten toisen maailmansodan aikainen räjähtämätön pommi. Viranomaiset räjäyttivät sen hallitusti sunnuntaina.
Tuhansia ihmisiä evakuoitiin Pariisin asuinlähiöstä Île-de-Francen alueella Colombesissa.
Aiheesta uutisoivat Le Parisien ja BBC.
Asukkaat evakuoitiin 450 metrin etäisyydeltä ja poliisi kehotti kaikkia poistumaan kotoaan aamuseitsemään mennessä. Ihmisiä kehotettiin pysymään lisäksi sisätiloissa kilometrin etäisyydellä tapahtumapaikasta.
Räjähde löytyi 10. huhtikuuta rakennustyömaalta. Viranomaiset peittivät räjähteen hiekalla, kunnes se oli mahdollista tehdä vaarattomaksi.
Ensimmäinen yritys epäonnistui
Ranskan median mukaan ensimmäinen yritys räjähteen laukaisinjärjestelmän purkamiseksi epäonnistui ja historiallinen ammus päätettiin räjäyttää hallitusti.
Le Parisien -lehden mukaan räjähde painoi 225 kiloa.
Operaatioon osallistui liki 800 poliisia. Paikallisviranomainen Alexandre Brugère kuvaili hanketta riskaabeliksi ja vaativaksi.
Pommeja löytyy yhä
Räjähtämättömiä toisen maailmansodan aikaisia pommeja löytyy yhä jatkuvasti Euroopasta.
Esimerkiksi Lontoosta on löytynyt viime vuosien aikana kymmeniä räjähteitä.