Unicef kehottaa pikaiseen toimintaan lasten suojelemiseksi Syyriassa.
Vaikka aktiivisten taisteluiden pauke on hälvennyt Syyriassa ovat lapset edelleen hengenvaarassa alueella. Unicef kertoo, että ympäri maata on räjähteiden jäänteitä, jotka vaarantavat lasten elämän.
Syyrian tilanteen lonkerot ulottuvat Suomeen asti: Juuri tänään on uutisoitu, kuinka vuosia al-Holin leirillä Syyriassa ollut teini-ikäinen suomalaispoika on kotiutettu eilen. Leireillä aiemmin olleita suomalaisia on Syyriassa yhä kymmenkunta.
Unicefin mukaan räjähdeonnettomuudet ovat vaatineet Syyriassa lähes 1900 siviiliuhria joulukuusta 2024 lähtien. Lähes 700 ihmistä on menehtynyt ja 1200 ihmistä loukkaantunut erilaisissa räjähdeonnettomuuksissa.
Kuolonuhreista noin 30 prosenttia ja loukkaantuneista noin 40 prosenttia on ollut lapsia. Unicef epäilee ilmoitettujen lukujen olevan jopa olevan alakanttiin.
Nykyään arviolta viisi miljoonaa lasta asuu miinojen ja räjähteiden jäänteiden saastuttamilla alueilla Syyriassa. Teiden, peltojen, kotien ja koulujen ympäristössä on hujan hajan arviolta 324 000 räjähteen jäännettä. Räjähteet aiheuttavat lapsille näkymättömän uhan.
Riskit ovat Unicefin mukaan vain lisääntymässä, kun perheet palaavat kotiseuduilleen, eikä maastossa vaanivasta vaarasta ole tiedotettu kattavasti.