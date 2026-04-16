Urallaan Valioliigan Arsenalissa voittanut ja muun muassa Liverpoolia sekä Juventusta edustanut itävaltalaismaalivahti Alexander Manninger on kuollut 48-vuotiaana. Aiheesta kertovat useat itävaltalaiset tiedotusvälineet.

Tietojen mukaan kuolemaan johtanut onnettomuus sattui torstai-aamuna lähellä Salzburgin kaupunkia suojaamattomalla rautatien ylityspaikalla. Manningerin auto, VW-minibussi, vaurioitui onnettomuudessa pahoin.

Paikallisjunan noin 25 matkustajaa sekä veturinkuljettaja selvisivät onnettomuudesta vahingoittumattomina. Ensiapuhenkilöstö saapui nopeasti paikalle ja polisiin mukaan pelastushenkilöstö irrotti Manningerin autostaan ja antoi tälle ensiapua, mutta henkeä ei voitu enää pelastaa.

Onnettomuuden taustat ovat vielä epäselvät. Kronenzeitung-lehden mukaan tapausta tutkiva asiantuntija Gerhard Kronreif totesi, että ajoneuvon tyypin ansiosta on mahdollista analysoida elektroniset tiedot tarkasti ja samalla kuljettajan ajotapa. Tutkinnassa on myös, että syttyikö risteyksen punainen valo tarpeeksi ajoissa. Se on selvää, että Manninger oli yksin autossaan onnettomuuden sattuessa.

Manninger voitti Arsenalissa Valioliigan kaudella 1997-1998, jolloin hänet valittiin kertaalleen kuukauden pelaajaksi. Itävallan maajoukkueessa otteluita kertyi 33. Ura päättyi vuonna 2017.

Arsene Wenger toimi Arsenalin valmentajana kaudella 1997-1998, jolloin joukkue voitti mestaruuden. Kuvassa Manninger viimeisen seuransa Liverpoolin väreissä joukkueen kohdatessa Liverpoolin elokuussa 2016.