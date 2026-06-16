Mies myi vaimoaan kymmenille miehille Ruotsissa ja sai liki viisi vuotta vankeutta. Myös osa seksin ostajista tuomittiin.
60-vuotias ruotsalaismies on tuomittu neljän vuoden ja viiden kuukauden vankeuteen törkeästä parituksesta, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.
Syytteen mukaan mies pakotti vaimonsa myymään seksipalveluja yli kolmen vuoden ajan yhteensä 121 miehelle.
Ångermanlandin maakunnassa Pohjois-Ruotsissa sijaitseva tuomioistuin katsoi miehen syyllistyneen myös raiskauksen yritykseen, mutta hylkäsi kahdeksan vaimoon kohdistunutta raiskaussyytekohtaa.
Lisäksi mies tuomittiin kahdesta pahoinpitelystä, kuudesta laittomasta uhkauksesta sekä vähäisestä dopingrikoksesta.
Miehen on maksettava naiselle 200 000 kruunun eli noin 18 000 euron vahingonkorvaukset.
Mies vetosi vaimon haaveeseen
Tapauksen oikeudenkäyntiä on sävyttänyt tiukka salassapito.
Miestä vastaan nostettiin syyte maaliskuun lopussa. Syyttäjän mukaan mies oli hieman yli kolmen vuoden ajan pakottanut vaimonsa myymään seksipalveluja 121 miehelle, joista suurin osa tapasi naisen useita kertoja.
Mies on kiistänyt kaikki rikosepäilyt. Puolustuksen mukaan mies oli ainoastaan auttanut vaimoaan toteuttamaan pitkäaikaisen unelman elämästä "luksusprostituoidun" roolissa. Miehen mukaan hän auttoi varauksissa ja toimi kokonaisuudessa hallinnollisessa roolissa.
Tuomioistuin asettui pääosin syyttäjän kannalle etenkin törkeää paritusta koskevissa epäilyissä. Tuomio oli yksimielinen.
– Olemme todenneet selvitetyksi, että mies on vaikuttanut vaimoonsa ja taivuttanut hänet tekemään itselleen seksuaalisia tekoja, lähettämään niitä verkkoon, vastaanottamaan lisää seksinostajia sekä yrittämään saada naapureita ja asiakkaita harrastamaan seksiä hänen kanssaan.