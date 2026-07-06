Tulipalon takia evakuoidut pääsivät takaisin asuntoihinsa.

Oulun Kaukovainiolla sijaitsevassa kolmikerroksisessa kerrostalossa syttyi tulipalo maanantai-iltana.



Pelastuslaitos kävi sammuttamassa tulipalon alimman kerroksen asunnossa. Palaneen asunnon asukas toimitettiin jatkohoitoon, mutta hänen vammojensa laadusta ei ole vielä tarkempaa tietoa, Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Mikko Heikkilä kertoo.



Pelastuslaitoksen mukaan rapusta evakuoitiin muut asukkaat, noin kymmenen ihmistä, mutta he ovat päässeet palaamaan asuntoihinsa. Tulipalon syttymissyystä ei ole vielä tietoa.