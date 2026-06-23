Huoneiston sauna ja pesutilat paloivat ja koko asunto kärsi mittavia savu- ja vesivahinkoja. Tulipalo aiheutti myös vesiputken rikkoutumisen, jonka takia alapuolella sijaitseva liikehuoneisto vaurioitui. Myös naapurihuoneistoihin aiheutui huomattavia savuvahinkoja.

Kaksi nuorta miestä majoittui Kittilässä Levillä eräässä lomahuoneistossa. Töiden jälkeen kaksikko päätti lähteä baariin. Ilta sujui siellä kosteissa merkeissä, molemmat olivat kovassa humalassa.

Tutkinta paljasti totuuden

Hän oli ilmeisesti ripustanut farkkunsa kiukaan päälle kuivumaan ja pannut kiukaan päälle. Sitten hän oli lähtenyt takaisin baariin. Tämän kaiken hän kuitenkin kiisti poliisille ja oikeudelle.