Päähänpisto farkkujen kuivattelemiseksi maksoi nuorelle miehelle noin 50 000 euroa. Kaiken kaikkiaan lasku nousi 260 000 euroon.
Kaksi nuorta miestä majoittui Kittilässä Levillä eräässä lomahuoneistossa. Töiden jälkeen kaksikko päätti lähteä baariin. Ilta sujui siellä kosteissa merkeissä, molemmat olivat kovassa humalassa.
Samaan aikaan nuorten miesten naapurissa majaileva mies havahtui palovaroittimen ääneen. Hän lähti tarkistamaan tilannetta.
Nuorukaisten huoneiston ulko-ovi oli raollaan, joten naapuri meni sisään. Jostakin tuprusi savua ja kun naapuri avasi pesuhuoneen oven, vastaan löi liekkejä.
Hätäkeskus sai hälytyksen kello 23 aikaan. Koska palo havaittiin niin alkuvaiheessa, pelastuslaitos sai sen sammumaan ennen kuin se ehti aiheuttaa vaaraa muille asukkaille.
Rakennus kärsi huomattavia savu- ja vesivahinkoja.
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Palo alkoi saunasta
Palonsyytutkinnassa selvisi, että tulipalo oli syttynyt ihmisen toiminnan seurauksena lomahuoneiston saunasta. Molemmat nuorukaiset kuitenkin kiistivät sen, että olisivat lämmittäneet saunaa kyseisen illan aikana.
Nuoret miehet kertoivat, etteivät aina lukinneet ulko-ovea, josta syystä palo saattoi ulkopuolisen tekemää ilkivaltaa.
Palonsyyntutkinnan mukaan huoneiston kiuas oli mennyt päälle kello 22 jälkeen.
Poliisi epäili molempia miehiä yleisvaaran tuottamuksesta. Rakennuksessa oli syttymishetkellä 14 ihmistä paikalla.
Huoneiston sauna ja pesutilat paloivat ja koko asunto kärsi mittavia savu- ja vesivahinkoja. Tulipalo aiheutti myös vesiputken rikkoutumisen, jonka takia alapuolella sijaitseva liikehuoneisto vaurioitui. Myös naapurihuoneistoihin aiheutui huomattavia savuvahinkoja.