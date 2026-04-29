Jääkiekon SM-liigan KalPaa urallaan edustanut Matt Davidson on kuollut 48-vuotiaana. Jääkiekkosarja WHL:n Portland kertoi asiasta tiistaina.

Davidson pelasi kaudella 2006-2007 KalPassa. Runkosarjassa 55 ottelussa kertyi tehot 16+9=25 ja Jukureita vastaan pelatuissa tasonmittausotteluissa neljään peliin tuli tehopisteet 1+5=6. Kanadalainen Davidson työskenteli ennen kuolemaansa WHL:n Portland Winterhawksin pelaajakehityksen johtajana.

– Matt oli rakastettu ja suuresti kunnioitettu jäsen jääkiekon kykyjenetsintäpiireissä ja rakastettu niiden keskuudessa, joilla oli onni kohdata hänet. Osoitamme ajatuksemme, rukouksemme ja osanottomme Mattin vaimolle Janelle ja hänen pojalleen Hydelle sekä kaikille hänen läheisilleen, Portland Winterhawks kirjoitti tiedotteessa.

Davidson pelasi suurimman osan urastaan Pohjois-Amerikan WHL:ssä ja AHL:ssä, jossa kertyi peräti 465 ottelua tehoin 108+113=221. Hän pelasi NHL:ssä Columbus Blue Jacketsin paidassa 56 ottelua. Davidson pelasi Euroopassa Suomen lisäksi Saksassa, Tanskassa ja Ruotsissa.