Kanadan miesten jääkiekkomaajoukkue lähtee MM-kaukaloon nuoren energian johtamana, nyt ihan virallisestikin.

Kanadan kiekkomaajoukkue kertoo nimittäneensä kapteeniston Sveitsin MM-turnaukseen. Kapteenin C-kirjainta kantaa vasta 19-vuotias Macklin Celebrini. Hänestä tulee Kanadan arvoturnaushistorian nuorin kapteeni.

San Jose Sharksia edustava hyökkääjä on mukana MM-kisoissa toista kertaa urallaan. Hän teki viime vuonna kahdeksassa ottelussa kuusi pistettä.

NHL:ssä Celebrini mätti tällä sesongilla 45+70=115 pistettä. Hän sijoittui sarjan pistepörssin neljänneksi. Kiekkoilija nostettiin toisella NHL-kaudellaan Sharksin varakapteeniksi.

Kanadan varakipparit ovat kokeneempaa osastoa. A-kirjaimista pitävät huolta 35-vuotiaat Ryan O'Reilly ja John Tavares. Tavares on koko joukkueesta ainoa, jolla on aiempaa kokemusta Team Canadan kapteenin tehtävistä aikuisten arvoturnauksista. Hän oli kapteeni MM-kisoissa keväällä 2024.

Vaahteranlehdet pelaavat B-lohkossa Fribourgissa yhdessä muun muassa Tshekin ja Ruotsin kanssa. Kanadalla on tsemppaamisen paikka, sillä se putosi katastrofimaisesti Tanskalle viime keväänä puolivälierissä.