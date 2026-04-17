Poliisi ei epäile rikosta tapauksessa, joka johti pyörätuolissa istuneen miehen kuolemaan Espoossa viikko sitten perjantaina 10. huhtikuuta.
Poliisi on selvittänyt viikon takaista tapausta, jossa pyörätuolissa istunut mies kuoli hoivakodin pihalla sattuneessa tulipalossa Espoon Kuurinniityssä.
Länsi-Uudenmaan poliisi epäilee palon syttyneen, kun pyörätuolissa istunut mies oli tupakalla. Tuli oli osunut miehen vaatteisiin ja aiheuttanut levitessään vakavat vammat. Mies kuoli saamiinsa vammoihin sairaalassa.
Poliisi ei epäile tapauksessa rikosta, vaan epäilee kyseessä olleen tapaturma. Tutkinta jatkuu poliisissa nimikkeellä palosyyn tutkinta.