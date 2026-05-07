Pohjanmaan poliisilaitoksella ollaan huolissaan nuorten lisääntyneistä väkivaltatilanteista.

Poliisin tietoon on tullut tapauksia, joissa nuoret ovat sopineet tapaamisia erilaisten verkon myyntialustojen kautta tarkoituksenaan myydä esimerkiksi vaatteita tai asusteita. Osassa tapauksista tapaamiset ovat johtaneet väkivaltaan ja ryöstöihin.

Tutkinnassa on poliisin mukaan ollut tilanteita, joissa nuorelta on anastettu myyntituotteiden lisäksi myös hänen päällään olleita vaatteita ja muuta omaisuutta.

Tietoon on tullut myös, että myyntialustoja käyttävät nykyisin hyvin nuoretkin lapset.

– Verkossa sovitut tapaamiset tuntemattomien kanssa voivat sisältää todellisia turvallisuusriskejä. Erityisen huolestuttavaa on, että osa nuorista kantaa tapaamisiin mukanaan teräaseita joko suojautuakseen tai pelotellakseen muita. Tilanteet voivat kärjistyä nopeasti vakaviksi väkivaltarikoksiksi, kertoo komisario Matti Tiainen Pohjanmaan poliisilaitokselta.

Teräaseisiin suhtautuminen kiristynyt

Vuoden 2026 alussa voimaan tullut rikoslain uudistus kiristi suhtautumista teräaseiden hallussapitoon julkisilla paikoilla.

Teräaseen tai muun vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapito yleisellä paikalla ilman hyväksyttävää syytä johtaa jatkossa lähtökohtaisesti aina syyteharkintaan. Myös rangaistusasteikko on kiristynyt.

Poliisi muistuttaa, että teräaseen mukana pitäminen ei lisää turvallisuutta.

– Teräaseen kantaminen voi pahimmillaan johtaa tilanteeseen, jossa hetken harkitsemattomuus aiheuttaa vakavaa vahinkoa toiselle ihmiselle ja muuttaa pysyvästi myös tekijän oman elämän, Tiainen sanoo.