Yli 80 vuotta sitten sadattuhannet suomalaiset joutuivat aloittamaan elämänsä alusta.

Tänään vietetään evakkojen päivää. Päivällä kunnioitetaan talvi-, jatko- ja Lapin sodan aikana kotiseutunsa jättäneitä, noin 430 000 evakkoa.

Evakkojen päivä ei ole virallinen liputuspäivä, mutta sisäministeriö suosittaa yleistä liputusta koko maassa. Liputus evakkojen kunnioittamiseksi tapahtuu nyt toista kertaa.

Liputuksen eräs alkuvoimista on Karjalan liitto, ja liputuspäiväkin valikoitui liiton perustamispäiväksi 20. huhtikuuta.

Karjalan liiton puheenjohtaja ja professori Martti Talja kertoo, kuinka kaikki kävi.

Sytyke tuli oikeastaan kansanedustaja Hilkka Kempiltä (kesk.), kun hän kysyi lähes päivälleen kaksi vuotta sitten sisäministeriltä kirjallisesti, kuinka Suomi aikoo vaalia evakkojen muistoa. Kirjallisessa kysymyksessä Kemppi myös ehdotti omaa liputuspäivää evakoille.

Talja toimi itsekin keskustan kansanedustaja vuosina 2015–2019.

Ministeri Mari Rantanen (ps.) vastasi Kempille noin kuukauden päästä, että vaikka liputuspäiviä Suomessa on paljon, voivat yhteisöt ja järjestöt liputtaa asian puolesta itsenäisesti.

– Hän (Rantanen) ei suoraan kehottanut liputtamaan, mutta antoi positiivisen vinkin. Sisäministeriön kanssa on käyty tiivistä yhteistyötä ja nyt olemme toisessa liputuspäivässä, Karjalan liiton puheenjohtaja Talja toteaa.