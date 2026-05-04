Italian pääministeri Giorgia Meloni sanoo, että hän ei tukisi minkäänlaista presidentti Donald Trumpin ehdotusta, jolla vedettäisiin amerikkalaisjoukkoja pois Italiasta.

Meloni totesi Armenian Jerevanissa toimittajille, että kyseessä on päätös, joka ei riipu hänestä itsestään ja josta hän ei olisi samaa mieltä. Asiasta uutisoi uutistoimisto Reuters. Jerevanissa on käynnissä Euroopan poliittisen yhteisön kokous.

Viime viikolla Trump totesi, että Yhdysvallat harkitsee joukkojensa vetämistä Italiasta ja Espanjasta.

Meloni toteaa, että hän haluaisi tavata Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion. Rubion on määrä matkustaa Roomaan myöhemmin tällä viikolla. Ohjelmaan kuuluu muun muassa tapaaminen paavi Leo XIV:n kanssa.