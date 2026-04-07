Lämpötilat voivat kohota 18–19 asteeseen. Sää muuttuu kuivaksi ja aurinkoiseksi koko maassa.

Tiistai on vielä pilvinen ja sateinen päivä, mutta keskiviikosta alkaen sää muuttuu kuivaksi ja yhä lämpimämmäksi. Korkeapaine vahvistuu ja pysyy sinnikkäästi Suomen yllä.

– Kaikki sateet kiertävät Suomen aika kaukaakin, meteorologi Joonas Koskela toteaa.

– Korkeapaineen ansiosta edessä voi olla hyvinkin kuiva, selkeä ja aurinkoinen säätyyppi, joka jatkuu ehkä vielä ensi viikon puolellakin.

Vielä tällä viikolla sää pysyy viileänä ja yöpakkaset ovat mahdollisia maan eteläosia myöten. Viikonloppua kohden päivälämpötilat alkavat nousta yli 10 asteen lukemiin.

– 15 astetta on loppuviikosta jo mahdollinen, Koskela sanoo.

Jos korkeapaine pysyy ennusteen mukaisesti paikoillaan vielä ensi viikollakin, puhutaan jo varsin keväisistä lukemista.

– Ensi viikolla ennusteessa on välähdellyt jo lähemmäs 20 asteen lukemia, eli 18–19 astetta.

– Toki tämä ennuste menee niin pitkälle, että se on yhä epävarma. Mutta korkeapaineet ovat paremmin ennustettavia kuin nopealiikkeiset matalapaineet, joten ei ole poissuljettua, että mentäisiin heittämällä yli 15 asteen.