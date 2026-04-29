Lämpenevä vappusää houkuttelee ulos, mutta UV-säteily ja koivun siitepöly voivat aiheuttaa ikäviä yllätyksiä.
Vappuviikkoa on vietetty pääosin kylmässä ja koleassa säässä, mutta nyt sää on lämpenemässä. Vappuna lämpömittarit voivat näyttää jopa kesäisiä lukemia.
– Kaikkein lämpimin hönkäys käy todennäköisesti perjantain ja lauantain välillä, että siinä 20 asteen lukemat ovat kyllä mahdollisia, kertoo meteorologi Joonas Koskela.
Perjantaina eli vappupäivänä 20 asteen lukemista saadaan näillä näkymin nauttia ainakin maan lounaisosissa ja sisämaassa.
Lauantaista näyttäisi olevan tulossa lämpimin päivä, ja lämpötila voi kohota laajalti 20 asteeseen. Etelä- ja sisäosissa maata ylimmät lämpötilat voivat olla jopa 21–22 astetta.
Aurinkorasvaa matkaan
Vappupiknikille ja ulos suuntaavan kannattaa ottaa mukaan aurinkorasvaa, sillä UV-säteilyä kuvaava UV-indeksi yltää vapuksi lukemaan kolme etelästä Lapin eteläosiin saakka.
UV-säteilyltä on syytä suojautua, kun lukema on kolme tai korkeampi. Helppo nyrkkisääntö on, että silloin kun oma varjo on lyhyempi kuin puolitoistakertainen pituuteesi nähden, UV-säteilyltä tulisi suojautua.
Myös koivun siitepölymäärät ovat lisääntymässä lähes koko maassa, mikä tarkoittaa allergikoille ikäviä päiviä.
– Se on vähän vähentynyt nyt, kun on ollut kylmää pohjoistuulta, mutta lisääntyy loppuviikon aikana etelästä alkaen, kertoo Koskela.
