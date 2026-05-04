Suomalaiset fitnessurheilijat osoittivat kovan tasonsa Euroopan mestaruuskilpailuissa.

Kansainvälisen lajiliitto IFBB:n fitness- ja kehonrakennuslajien Euroopan mestaruuskilpailut etenivät sinivalkoisittain loistokkaasti. Mitaleja pujoteltiin suomalaisurheilijoiden kauloihin suorastaan liukuhihnatyyliin.

Huimalla fysiikallaan runsaasti mediahuomiota saanut Satu Takamaa voitti wellness fitnessissä alle 158-senttisten sarjan Euroopan mestaruuden ja 35–44-vuotiaiden mastersissa kaikkien sarjojen välisen overall-kilpailun.

Takamaa kertoi päättäneensä jo muutama viikko sitten valmentajamiehensä Tomi Takamaan kanssa, että tämä kisakausi olisi hänelle viimeinen wellness fitnessissä ja että hän siirtyisi takaisin juurilleen naisten fysiikkaan syksyllä.

– Mutta näin EM-kisojen ja yleisesti kisakauden jälkeen suunnitelmat meni taas uusiksi. Alakroppani matala rasvan määrä ei ole lajiin ideaalinen, ja se on ollut alusta asti tiedossa. Jokaisella kisaajalla on aina omat haasteensa, ja tämä on ehdottomasti minun, Satu Takamaa kirjoitti Instagramissa.

Hän lisäsi, että kevään neljä kisaa myöhemmin "on vain todettava, että haaste ei ole sama kuin este". Nuo mittelöt toivat fitnesstähdelle seitsemän mitalia, joista kuusi oli kultaisia, ja hyppysiin jaettiin jälleen myös yksi ammattilaiskortti.