Vapun aikaisempi toppatakkiennustus näyttää muuttuvan aurinkorasvan tarpeeseen.

MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta kertoo, että hänen aiempi vappusääveikkauksensa on menossa pieleen, sillä säässä on tapahtumassa merkittävä muutos.

Tällä kertaa muutoksesta saamme kiittää länsinaapuri Ruotsia, josta lämpöaalto on matkalla Suomeen.

– Nyt alkaa olla tietoa vapusta, ja lämpöiseltä näyttää, kertoo Pouta.

Vappuaattona Länsi-Suomessa lämpötila voi kohota jopa 15 asteeseen, mikä tekee alueesta aaton lämpimimmän paikan.

Vappupäivänä lämpöä saapuu Suomeen entisestään lisää, kun Tukholmassa voidaan mitata jopa 25 asteen lukemia.

– Vappupäivänä on hyvät mahdollisuudet, että meilläkin on jopa 20 astetta lämmintä, Pouta arvioi.

Pouta esitteli Huomenta Suomessa ilmamassasta kartta-animaation, jossa Suomeen saapuu lauantaina juuri tietyn sävyinen oranssi alue.

– Tuo kaikkein oranssein sävy, joka kartalla liikkuu, tarkoittaa kesätilanteessa hellettä. Se siirtyy lauantaina meidän päällemme.

Tähän aikaan vuodesta se ei kuitenkaan tarkoita aivan yhtä korkeita lämpötiloja.

Viikonlopun jälkeen ennuste muuttuu vielä tässä vaiheessa epävarmaksi.