Henkilöauto syttyi tuleen Helsingin ydinkeskustassa perjantaina.

Henkilöauto syttyi palamaan perjantaina iltapäivällä Sokoksen nurkalla Helsingin keskustassa. Asemapäällikkö Pekka Pajala Helsingin pelastuslaitokselta kertoo kuljettajan päässeen autosta ulos heti, kun hän huomasi savua tulevan konepellin alta. Kuljettaja selvisi vahingoittumatta. Kyydissä ei ollut muita.

Syttymissyystä ei ole vielä tietoa. Auto syttyi tuleen Mikonkadun ja Mannerheimintien risteyksessä. Pajalan mukaan sivullisille ei myöskään sattunut mitään.

– Autossa oli etuosa tulessa, kun pelastuslaitos tuli paikalle. Ihmiset ymmärsivät pysyä riittävän suojaetäisyyden päässä, Pajala sanoo.

Pajalan mukaan auto saatiin nopeasti sammumaan ja siirrettiin pois paikalta.