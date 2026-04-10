Kotkassa Mussalon satamassa tapahtui perjantaina iltapäivällä vaaratilanne kun rikkiä pääsi ympäristöön pienimuotoisen pölyräjähdyksen seurauksena.
Pelastuslaitos sai hälytyksen M. Rauanheimon rikkivarastolle hieman kello 15 jälkeen.
Satama-alueen henkilöstölle annettiin käsky hakeutua sisätiloihin. Pelastuslaitos tiedotti neljän aikaan, että vaaratilanne on ohi.
Paikalle hälytettiin pelastuslaitoksen mediapalvelun mukaan yhteensä 21 pelastuslaitoksen yksikköä.
Rikki on helposti syttyvä, palava aine, jonka pöly voi muodostaa syttyvän seoksen ilman kanssa, kertoo Työterveyslaitos.