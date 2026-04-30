Viertolan 12-vuotiaan kouluampujan lähisukulainen on myöntänyt rikoksen.
Viertolan kouluampujan lähisukulaista syytetään ampuma-aserikoksesta luovutettuaan ampujalle käsiaseensa.
Haastehakemuksesta käy ilmi, että sukulainen oli antanut 12-vuotiaalle pojalle Herters Waseca -revolverin ja siihen kuuluvia patruunoita.
Sukulainen antoi aseen pojalle sen takia, että tämä veisi sen yläkerrassa sijaitsevaan asekaappiin. Sukulainen ei kuitenkaan varmistanut sitä, mitä aseelle todellisuudessa tapahtui.
Poika ei vienyt asetta kaappiin, vaan piilotti aseen housuihinsa, vei sen kotiinsa ja kätki sen omaan huoneeseen tyynynsä alle.
Kuvassa kyseinen ase.Poliisi
Pari päivää myöhemmin hän otti aseen mukaansa Vantaalla sijaitsevaan Viertolan kouluun, jossa hän ampui kolmea luokkakaveriaan ja uhkasi aseella opettajaa.
Ampumisessa kuoli 12-vuotias poika ja haavoittui vakavasti kaksi samanikäistä tyttöä.
Huhtikuussa 2024 tapahtuneen koulusurman tekijä oli tapahtumahetkellä 12-vuotias poika.
Sukulainen myöntää rikoksen
Sukulainen on myöntänyt luovuttaneensa aseen ja patruunat alaikäiselle sekä sen, että hän ei ollut läsnä tarkistamassa, että poika todella vei aseen asekaappiin.