Aseiden kanssa kouluun tullut entisen oppilas aikoi tappaa oppilaita, koulun henkilökuntaa, rehtorin sekä itsensä.
Oklahomassa Yhdysvalloissa lukion rehtori on saanut kiitosta pysäytettyään aseistautuneen entisen 20-vuotiaan oppilaan koululla. Hänen toimintansa pelasti todennäköisesti useita ihmishenkiä.
Tilanne tapahtui Pauls Valleyn lukiossa 7. huhtikuuta, ja se tallentui koulun valvontakameroihin.
Valvontakameratallenteelta näkyy, kuinka rehtori taklaa aseiden kanssa koulun aulaan tulleen entisen oppilaan kumoon ja riistää tältä aseen. Hetkeä myöhemmin toinen koulun työntekijä saapuu avuksi.
Tilanteessa rehtoria ammuttiin jalkaan, mutta hänet on sittemmin kotiutettu sairaalasta. Hän on kertonut voivansa hyvin ja toipuvansa, kertoo uutiskanava NBC.
Poliisin mukaan entinen oppilas on kertonut suunnitelleensa kouluampumista Columbinen vuoden 1999 verilöylyn tapaan.
Huhtikuussa 1999 kaksi lukiolaispoikaa teki Columbinen lukiossa Coloradossa joukkomurhan, jossa kuoli 13 ihmistä ja haavoittui 21. Pojat tappoivat lopuksi itsensä.
Entisen oppilaan kerrotaan myöntäneen, että hänen aikomuksenaan oli tappaa oppilaita, koulun henkilökuntaa, rehtori sekä itsensä.
Hänen epäillään ottaneen isänsä aseet ilman lupaa. Tekijää epäillään muun muassa murhan yrityksestä.