Ukraina on kehittänyt drooniteknologiaa aktiivisesti Venäjän hyökättyä maahan. Katso video vedenalaisten droonien kehityksen ytimestä yltä.

Joulukuussa 2025 Ukraina pysäytti Venäjän varjolaivastoon kuuluvan öljytankkerin matkan Mustallamerellä. Yllä oleva reportaasi näyttää tankkerin kyljessä, vesirajassa tapahtuneen jättimäisen räjähdyksen, jonka aiheutti uudenlainen uhka.

Venäjän hyökättyä maahan helmikuussa 2022, Ukraina alkoi pian kehittää uudenlaista drooniteknologiaa. Katkeransuloinen etu on se, että droonikehitystä vauhdittaa kyky testata ideoita todellisissa ympäristöissä.

Näin kertoo ukrainalainen droonikehittäjä alankomaalaiselle RTL4-uutiskanavalle, joka pääsi tutustumaan Ukrainan droonikehityksen ytimeen.

– Ukraina on sotilasteknologian testikenttä juuri nyt. Pystymme integroitumaan nopeasti ja meillä on todellinen taisteluympäristö. Testaamme ideoitamme oikeilla taistelukentillä, oikeita vihollisia vastaan.

Nopea prototyyppi

Uutiskanavan mukaan sotilaat kertovat kehittäneensä ensimmäisen prototyypin vedenalaisesta droonista vain muutamassa kuukaudessa Venäjän hyökkäyksen alettua.

– Laitteen paras ominaisuus on se, että se on täysin äänetön, joten sitä ei voi havaita minkään teknologian avulla, kun drooni on täysin veden alla, toinen sotilas kertoo.

Taustalla, siisteissä sisähommissa toimii myös tietokoneidensa ääressä ahertavia nuoria ohjelmistokehittäjiä, joita pidetään tienraivaajina, uutiskanava arvioi.

– Se on antoisaa. Se tuntuu lumivyöryltä, yksi naamioituneista ohjelmistokehittäjistä kertoo.

Vedenalaisten droonien uskotaan olevan iso bisnes.

– Näin aluksi, niitä on muutamia, mutta lopulta vedenalaisia drooneja on satoja tai tuhansia, yksi sotilas arvioi.

