Ukraina on tehnyt Venäjän kanssa vankienvaihtoa. Katso video vankien vapautumishetkestä.
Ukraina sai lauantaina Venäjältä vankienvaihdossa 175 sotilasta, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi lauantaina.
Zelenskyin mukaan osa ukrainalaisista oli ollut vankeudessa Venäjällä vuodesta 2022 lähtien. Joukossa oli sotilaita, jotka olivat puolustamassa Mariupolia sodan alussa.
Kamera tallensi, kun yksi ukrainalaismiehistä soitti puolisolleen ja murtui kyyneliin kuullessaan vaimonsa äänen.
– Hei pupu, olen kotona. Olen siellä pian, mies sai sanottua tunteensa keskeltä.
Lisäksi Venäjä palautti Ukrainalle seitsemän ukrainalaista siviiliä, jotka ovat Venäjän mukaan Kurskin alueelta. Venäjän puolustusministeriö kertoi Venäjän saaneen vastaavasti 175 sotilasta Ukrainalta.