Kenialainen Emmanuel Wanyonyi tikkasi uuden maailmanennätyksen harvinaisemmalla 1 000 metrin matkalla.
Uusi ME kirjataan lukemiin 2.11,83. Wanyonyi juoksi ennätyksen Timanttiliigassa Monacossa.
Edellinen ME oli hänen maanmiehensä Noah Ngenyn nimissä. Ennätys parani 13 sadasosaa.
Wanyonyin juoksun loppu oli hurja. Viimeisessä kaarteessa näytti, ettei hän pysty ME-aikaan, mutta hän osoitti totuuden toiseksi hurjalla loppuvedollaan.
Voit katsoa maaliintulon ja Antero Mertarannan hehkutukset pääkuvan videolta.