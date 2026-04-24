Video Diego Maradonan ruumiista järkytti oikeudenkäynnissä – tytär käänsi katseensa ja purskahti itkuun

oikeudenkäynnissä

viime

toukokuussa

tuomioistuin

julisti

tapauksen

rauenneeksi

sen

jälkeen

,

kun

yksi

alkuperäisistä

kolmesta

puheenjohtajatuomarista

erosi

virastaan

​​saamansa

kritiikin

vuoksi

.

Maradonan tytär haukkui neurokirurgi Leopoldo Luquen, jota pidettiin hänen isänsä ensisijaisena lääkärinä tämän kuollessa.



– Kuulin televisiosta, että hän sanoi, ettei hän ollut hänen lääkärinsä, ja minua suututtaa kovasti, ettei hän ota vastuuta, Maradonan tytär kertoi.