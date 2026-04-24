Yhtenä jalkapallohistorian parhaista pidetyn argentiinalaisen Diego Maradonan kuolemaa käsittelevässä uudessa oikeudenkäynnissä hänen hoitajiaan syytetään laiminlyönneistä.
Yhtenä jalkapallohistorian parhaista pidetyn argentiinalaisen Diego Maradonan kuolemaa käsittelevässä uudessa oikeudenkäynnissä hänen hoitajiaan syytetään laiminlyönneistä.
Oikeudelle näytettiin oikeuslääketieteellisen poliisin kuvaama 17 minuutin video Maradonasta kuolinvuoteellaan. Hänellä oli yllään jalkapalloshortsit ja musta t-paita.
– Hänellä oli paljon turvotusta kaikkialla kehossaan. Vatsa oli pallomainen kuin ilmapallo, Maradonan kuoleman ensimmäisenä todistanut lääkäri Juan Carlos Pinto kertoi oikeudenkäynnissä AP:n mukaan.
Pinto kertoi turvotuksen johtuneen suuresta rasvamäärästä sekä vatsaonteloon kertyneestä nesteestä, joka liittyy usein maksakirroosiin.
Tiistaina Buenos Airesissa pidetyssä oikeudenkäynnissä paikalla oli myös jalkapallolegendan tytär Gianinna Maradona. Hän itki Pinton puheen aikana, eikä kyennyt katsomaan esitettyä videota isästään.
Maradonan tytär haukkui neurokirurgi Leopoldo Luquen, jota pidettiin hänen isänsä ensisijaisena lääkärinä tämän kuollessa.
– Kuulin televisiosta, että hän sanoi, ettei hän ollut hänen lääkärinsä, ja minua suututtaa kovasti, ettei hän ota vastuuta, Maradonan tytär kertoi.
Kaikkiaan seitsemän hoitotyöntekijää voi saada kahdeksasta 25 vuoteen vankeutta, jos heidät tuomitaan Maradonan kuolemaan johtaneista laiminlyönneistä.
Maradona menehtyi sydämenpysähdykseen 60-vuotiaana vuonna 2020. Hän oli kotonaan toipumassa aivoveritulpan aiheuttamasta leikkauksesta.
Argentiinalaislegenda muistetaan peliuraltaan väkkäränä ja nopeana hyökkääjänä. Vuoden 1986 MM-kisoissa Maradona johdatti Argentiinan maailmanmestaruuteen. Hänet valittiin myös turnauksen parhaaksi pelaajaksi.