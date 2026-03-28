Tiger Woodsin auto-onnettomuus ja pidätys rattijuopumuksesta epäiltynä nousivat puheenaiheeksi median tavatessa presidenttti Donald Trumpia, joka kutsui golfaria ystäväkseen.

Golfin kaikkien aikojen suuruuksiin lukeutuvan Tiger Woodsin, 50, auto-onnettomuus ja rattijuopumusepäily saivat Miamissa mediaa tavanneen Donald Trumpin mietteliääksi.

– Tuntuu niin pahalta, Trump tunnusti toimittajille CNN:n mukaan.

– Hänellä on hieman vaikeuksia. On tapahtunut onnettomuus, ja se on kaikki, mitä tiedän.

Woodsille rattijuopumus ei olisi ensimmäinen laatuaan, sillä tähtigolfari pidätettiin samasta syystä myös vuonna 2017. Golfarin veressä oli tuolloin lukuisia keskushermostoon vaikuttavia reseptilääkkeitä.

Vuonna 2009 häntä sakotettiin huolimattomasta ajamisesta törmättyään naapurinsa puuhun. Hän on kertonut olleensa tuon kolarin hetkellä unilääkkeiden vaikutuksen alaisena.

Woods oli osallisena myös autokolarissa Los Angelesissa vuonna 2021, jonka jälkeen hän on pystynyt pelaamaan vain 11 turnauksessa viiden kauden aikana. Vuoden 2021 kolarissa ei ole ollut epäilyjä lääkkeiden vaikutuksesta.