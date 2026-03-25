Puolalainen kaukalopikaluistelija Kamila Sellier loukkasi itseään Milano-Cortinan olympialaisissa tapahtuneessa kammottavassa tapaturmassa. Suojalasien ansiosta Sellier selvisi olosuhteisiin nähden vähällä, mutta seuraukset ovat olleet huomattavia.

Sellier kaatui 1 500 metrin finaalilssa ja sai yhdysvaltalaisen Kristen Santos-Griswoldin luistimen terästä voimakkaan iskun kasvoihinsa. Santos-Griswold potkaisi teränsä takapään suoraan Sellierin kasvoihin.

Kasvoilta lentäneet suojalasit todennäköisesti pelastivat Sellierin vasemman silmän. Hän sai silmän alle voimakkaasti verta vuotaaneen haavan, jota tikattiin pian onnettomuuden jälkeen jään reunalla.

Useita päiviä sairaalassa olleen Sellierin kasvoihin tehtiin leikkausoperaatio, josta hän nyt reilua kuukautta myöhemmin kertoi esiinnyttyään ensimmäistä kertaa mediassa onnettomuuden jälkeen.

Puolalaisen TVN-kanavan aamuohjelmassa nähtyä haastattelua siteeraa muun muassa Daily Mail.

– Silmäkuoppaan silmän alapuolelle on asennettu titaanilevy. Kulmakarvan alla on vielä luunmurtuma.