Koripallon suurnimi Oscar Schmidt menehtyi.

Oscar Schmidt kuoli 68-vuotiaana sairaalassa Santana de Parnaibassa perjantaina. Lempinimellä "Pyhä käsi" tunnettu brasilialainen koripallosuuruus sairasti aivosyöpää.

Oscar Schmidt on koripallossa sekä olympialaisten että MM-kisojen kaikkien aikojen paras pistemies. Hän oli myös historian kaikkien aikojen eniten pisteitä ammattitasolla tehnyt koripalloilija vuoteen 2024 saakka, kunnes LeBron James ohitti hänen 49 973 pinnan saldonsa.

Lajin mahtiliiga NBA:ssa brassi ei koskaan pelannut halutessaan varmistaa pääsynsä kansainvälisiin turnauksiin. Pelaajauransa vuonna 2003 päättänyt legenda pääsi lajinsa kansainväliseen kunniagalleriaan Hall of Fameen vuonna 2010.

Myös koripalloa pelannut Oscarin poika Felipe Schmidt, 40, kirjoitti sosiaalisessa mediassa miehen olleen idoli maailmalle ja isä hänelle.

– Tämä ei ole helppo päivä. Ihmiset ovat oikeassa sanoessaan, että isän tai äidin menettämisen tuska on sietämätön. Syntyy tyhjiö, tuntuu kuin maa olisi vedetty alta ja pala revitty pois, poika sanoitti riipaisevasti.

Felipe tuumi ajan parantavan kaiken ja muovaavan tuskasta helpommin käsiteltävää.

– Se ei koskaan jätä minua, mutta se helpottaa.

Poika ylisti isänsä jättäneen koripalloon perinnön, jollaiseen harvat yltävät.

– Hänen poikanaan voin vain sanoa: Isä, tulen kaipaamaan sinua. Kunnioitan kaikkea, mitä opetit minulle, ja yritän olla ainakin 10 % siitä ihmisestä, joka sinä olit. Olit minulle roolimalli, enkä koskaan unohda sinua. Lepää rauhassa, isä. Sano isoäidillemme hei. Olet elämän Hall of Famessa.