Miehen nähtiin vajoavan veden alle iltapäivällä.
Tahkolla veteen vajonnutta henkilöä ei ole löydetty, kertoo Itä-Suomen poliisilaitos.
Hätäkeskus sai ilmoituksen neljältä iltapäivällä, että nuori aikuinen mies oli vajonnut pinnan alle Tahkonlahden uimarannan läheisyydessä, Nilsiässä. Pelastuslaitoksen mukaan usea henkilö oli nähnyt vajoamisen.
Poliisi ja pelastuslaitoksen sukeltajat etsivät pinnan alle vajonnutta henkilöä useiden tuntien ajan. Etsinnässä hyödynnettiin veneitä, lainattua jettiä, kaikuluotainta ja droonia.
Veteen vajonnutta miestä ei löydetty, ja etsinnät päätettiin kello 19.40.
Poliisi kertoo, että etsintöjä jatketaan myöhemmin.
Tahko eli Tahkovuoren matkailualue sijaitsee Nilsiässä, joka kuuluu Kuopioon.