Pelastusliivitön mies on hukkunut.
Seitsemänkymppinen mies on hukkunut Huittisissa, tiedottaa poliisi.
Hätäkeskus sai keskiviikkona kahden jälkeen iltapäivällä ilmoituksen kaatuneesta veneestä Huittisten Pyhällykseen.
Ilmoituksen mukaan yksi ihminen oli veden alla. Paikalle lähetettiin useita pelastuslaitoksen, ensihoidon ja poliisin yksiköitä.
Seitsemänkymppinen mies oli kaatunut veneellä ja joutunut veden varaan ilman pelastusliivejä. Mies oli vajonnut veden alle. Hänet todettiin löydettäessä kuolleeksi.
Poliisi ei epäile tapauksessa rikosta, ja asian tutkintaa jatketaan kuolemansyyntutkintana.