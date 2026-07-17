Poliisi tutkii Seinäjoella tapahtunutta kuolemantapausta.
Mies on löytynyt menehtyneenä vedestä Seinäjoella, tiedottaa Pohjanmaan poliisilaitos.
Poliisi sai tehtävän Seinäjoen Hyllykalliolla sijaitsevalle Tanelinlammelle puoli kahden maissa perjantain vastaisena yönä.
Poliisin tämänhetkisen käsityksen mukaan neljän henkilön seurue oli ollut uimassa, kun seurue joutui toistaiseksi tuntemattomasta syystä vedessä hätätilanteeseen.
Tapahtumien yhteydessä vuonna 1974 syntynyt mies vajosi veden alle.
Pelastuslaitoksen yksikkö löysi miehen vedestä. Hänet todettiin tapahtumapaikalla menehtyneeksi. Asiaa tutkitaan kuolemansyyn tutkintana.