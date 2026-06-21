Kerrostalossa Vantaalla syttyi tulipalo sunnuntaina illalla.

Koivukylässä Vantaalla syttyi tulipalo kerrostalossa sunnuntaina. Pelastuslaitos kertoi iltayhdeksältä, että palo on sammutettu, eikä henkilövahinkoja tullut.

Palo syttyi Rasinrinteessä.

Pelastuslaitos teki paikalla vielä jälkiraivausta ja poisti savua varsinaisen sammuttamisen jälkeen.

"Ihmiset aika paniikissa"

Paikalla ollut ja MTV Uutisille videon lähettänyt Jimi kertoi palomiesten evakuoineen taloa noin kello 20.15.

– Ihmiset ovat aika paniikissa täällä. Ikkunoissa on näkynyt asukkaita, jotka ovat jumissa. Osa on viittoillut palomiehille.

– Siellä on näkynyt ikkunoissa myös lapsia ja lemmikeitä, Jimi kertoi.

Hälytystiedotteen mukaan paikalla oli kahdeksan yksikköä sammuttamassa paloa.

Päivitys kello 21.01: Päivitetty tiedoilla tulipalon sammutuksesta.