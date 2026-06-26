Vesialueella uimista ja oleskelua kehotetaan välttämään toistaiseksi.
Kemissä Veitsiluodon tehdasalueelta vuotaa pH-arvoltaan hapanta vettä mereen, kertoo pelastuslaitos.
Alueelle on annettu vaaratiedote, jossa Petsamontien ja Kaartotien välisellä vesialueella uimista ja oleskelua kehotetaan välttämään toistaiseksi.
Kemin Veitsiluodossa Nevelin tehtaalla havaittiin tänään 10 000 litran rikkihappovuoto. Mittauksissa on käynyt ilmi, että hapanta vettä pääsee valumaan mereen.
Nevelin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Hanna Viidan mukaan happoa on kulkeutunut valuma-altaaseen ja sieltä putkistojen kautta vähitellen mereen.
Alueen puhdistamista jatketaan.