Tampereella palaa käytöstä poistettu päiväkoti, tiedottaa pelastuslaitos. Alueelle on annettu vaaratiedote, jossa kehotetaan välttämään liikkumista lähistöllä.
Pulkkakadulla Tampereella palaa käytöstä poistettu, tyhjillään oleva noin 700 neliömetrin kokoinen päiväkoti.
Kun pelastuslaitos saapui paikalle, liekit löivät koko rakennuksen mitalta räystään alta, tiedotteessa kerrotaan. Rakennuksen kattorakenteet olivat tulloin täyden palamisen vaiheessa.
Sammutus- ja raivaustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Paikalla on yli 20 pelastuksen yksikköä ja yhteensä 70 pelastajaa.
Pelastuslaitoksella ei ole tiedossa henkilövahinkoja.
Tiedotteessa kerrotaan, että kohteessa on runsasta savunmuodostusta. Alueelle annetussa vaaratiedotteessa kehotetaan välttämään lähistöllä liikkumista.
Pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta hieman ennen puolta kahdeksaa tiistaina.