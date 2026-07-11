Suomi sai uudet tangokuninkaalliset.
Seinäjoen tangomarkkinoilla on valittu uudet tangokuninkaalliset.
Tangokuningattareksi valittiin Raija Mäntyniemi Kauhajoelta ja tangokuninkaaksi Juho Punkeri Hämeenlinnasta.
Tangokuninkaalliset ratkesivat kahdeksan finalistin välisessä kilpailussa, jossa tuomaristo valitsi neljä laulajaa superfinaaliin. Superfinaalissa ratkaisuvalta siirtyi yleisölle.
Tuore tangokuningatar sai noin 70 prosenttia naisille annetuista äänistä ja tangokuningas noin 53 prosenttia miesten saamista äänistä.