Hiljattain kuolleen Jayden Adamsin, 25, kumppani Aqueelah Adendorf on kommentoinut miehensä kuolemaa Instagramissa.
Etelä-Afrikan maajoukkuepelaaja Adams löydettiin lauantaina kuolleena Kapkaupungissa sijaitsevasta asunnosta.
Shokkikuolema on järkyttänyt jalkapallokansaa ympäri maailman.
Adamsin kumppani Aqueelah Adendorf on nyt rikkonut hiljaisuuden miehensä kuolemasta.
– Sanat eivät kuvailemaan tätä tuskaa, jota tunnen tällä hetkellä. Lepää rauhassa rakkaani. Kiitos jokaisesta muistosta, naurusta, halista ja yhteisestä hetkestä. Et ollut vain elämäni rakkaus, vaan myös tärkein tukijani ja paras ystäväni, Adendorf kirjoittaa.
– Osa sydämestäni lähti sinun mukaasi. Kannan rakkauttasi lopun ikääni. Tulen kaipaamaan sinua joka ikinen päivä. Lepää rauhassa enkelini. Rakastan sinua nyt ja aina.
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Adamsilla ja Adendorfilla on yksi yhteinen lapsi.
Adams oli vielä kaksi viikkoa sitten Etelä-Afrikan mukana MM-kisoissa, joissa hän pelasi itse kolmessa joukkueensa ottelussa.