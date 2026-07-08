Alko tiedottaa kevään juomamyynneistään.
Alko kertoo tuoreessa tiedotteessaan myyntilitrojensa laskeneen vuoden 2026 toisella kvartaalilla 1,4 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavan ajankohtaan.
Viinien kokonaismyynti laski lähes seitsemän prosenttia: punaviinien myynti laski 10 prosenttia, valkoviinien myynti noin 7 prosenttia, ja kuohuviinien 2 prosenttia. Väkevissä juomissa myynti laski 7 prosenttia.
Alkon tuoteryhmäpäällikkö Mika Kauppinen kertoo tiedotteessa myyntilukuihin vaikuttaneen merkittävästi toimintaympäristön muutokset ja kuluttajien epävarma taloustilanne.
– Viineihin tuli merkittävä, 10 prosentin veronkorotus ja suomalaiset ostavat ulkomaisista verkkokaupoista kymmeniä miljoonia litroja alkoholia vuodessa. Samalla viime vuosien alkoholilainsäädännön muutokset ovat laajentaneet alkoholin myyntikanavia, Kauppinen kertaa.
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Tietyissä juomissa isoakin kasvua
Kasvua kuitenkin nähtiin tietyissä juomissa. Vaikka muiden viinien myynti laski, roseeviinien myynti kasvoi 5 prosenttia.
Lisäksi oluiden litramyynti kasvoi lähes 50 prosenttia ja siiderien lähes 7 prosenttia. Alkoholittomien juomien suosio jatkui erittäin vahvana – niiden litramyynti kasvoi noin 58 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.
– Viineissä asiakkaiden kiinnostus kohdistuu erityisesti raikkaisiin tyyleihin, Kauppinen sanoo tiedotteessa.