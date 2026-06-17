Olutasiantuntija jakaa juomavinkit juhannukseen.

Huomenta Suomessa perehdyttiin keskiviikkona eri oluttyyppeihin ja suomalaisten oluiden parhaimmistoon. Olutasiantuntija ja Olutliiton puheenjohtaja Anikó Lehtinen esitteli lähetyksessä Suomen paras olut 2026 -kilpailun voittajajuomia.

Samalla olutekspertti jakoi myös täsmävinkkejä juhannuspöytään.

– Tässä on Suomen parhaaksi vähäalkoholilliseksi valittu ALE-olut. Tämä on hyvä yleisolut saunaan tai aperitiiviksi, Lehtinen vinkkasi ja jatkoi vielä:

– Meillä saattaa olla autoilijoita ja ihmisiä, jotka ei muuten halua juoda alkoholia. Aina kannattaa varata joku alkoholiton tai vähäalkoholillinen olut.

Mikä olut sopii grilliruokien kaveriksi? Entä miltä maistuu Suomen parhaaksi valittu olut? Katso jutun yllä olevalta videolta asiantuntijan vinkit!