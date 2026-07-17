Baywatchista tuttu Erika Eleniak uusii roolinsa sarjan uudessa versiossa.

Ikonisessa Baywatch-sarjassa (1989-2001) seurattiin rantavahtien pomon Mitch Buchannonin ja hänen hengenpelastajatiiminsä arkea, jossa he pitävät malibulaisen rannan uimavedet ja rantahiekat turvallisina niin paikallisille kuin turisteillekin.

Tuolloin rooleissa nähtiin muun muassa David Hasselhoff, Pamela Anderson ja Carmen Electra sekä Erika Eleniak.

Näyttelijät Erika Eleniak ja Billy Warlock Baywatch-sarjassa.imago/United Archives/ All Over Press

Shauni McClainia näytellyt Eleniak oli mukana sarjassa kolmena ensimmäisenä tuotantokautena sekä yhdessä elokuvassa vuosina 1989–1992.

Eleniak uusi pian ikonisen roolinsa! Sarja on nimittäin saamassa uuden version. Parhaillaan kuvattavassa versiossa ovat mukana muun muassa Arrow-sarjasta tuttu Stephen Amell sekä -ohjelman .