Runsaasti sinilevää on Suomen ympäristökeskuksen tekemän leväennusteen mukaan luvassa myös tänä kesänä.

Sinilevät voivat ilmaantua uimareiden kiusaksi jo lähiviikkoina.

– Itse asiassa sinileväkukinnat ovat aikaistuneet. Jos ne normaalisti ovat tulleet heinäkuun alkupuolella, niin nyt niitä on tavattu jopa ennen juhannusta. Jos säät lämpenevät tätä vauhtia, niin kyllä näyttäisi siltä, että voisi hyvinkin tulla jo ennen juhannusta, uskoo Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Jouni Lehtoranta.

Leväennusteen mukaan suurin riski sinileväkukinnoille on Itämeren pääaltaan pohjoisosassa, Saaristomeren eteläpuolella ja Selkämeren keskiosissa.MTV

Leviä luvassa Saaristomerelle ja Selkämerelle

Suurin sinilevälauttojen muodostumisriski on Itämeren pääaltaan pohjoisosassa, Saaristomeren eteläpuolella ja Selkämeren keskiosissa. Leväennusteen mukaan sinilevää odotetaan etenkin Itämeren pääaltaalle sekä Saaristomeren ulko- ja sisäalueelle.

Varsinkin Saaristomeren tilaa on yritetty parantaa jo pitkään, mutta laihoin tuloksin.

– Tämä johtuu pitkälle Itämeren pääaltaan heikosta tilasta. Eli sieltä tällä hetkellä kulkeutuu Saaristomerellekin runsaasti fosforiravinnetta ja se kykenee ylläpitämään tätä tilannetta sellaisena, että leväkukinnat ovat siellä mahdollisia, pohtii Lehtoranta.

Ravinnevarastot pitävät tilanteen heikkona

Itämeren pääaltaaseen on edelleen varastoituneena fosforia niin paljon, että se ylläpitää heikkoa tilannetta. Viimeisimpien havaintojen mukaan fosforivarasto on lähtenyt hienoiseen laskuun. Kuormitusta pitäisi kuitenkin edelleen vähentää, jotta meren tila kohenisi.