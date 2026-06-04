K-ryhmän myyntidatan perusteella suosiossa ovat nyt erityisesti juustomakkarat ja -nakit.

Suomalaisten grillausmaku on hyvin vakiintunut ja grilliin päätyy tuttuja tuotteita. Suosituimpia grillattavia ovat erilaiset makkarat ja nakit, liha ja vihannekset. Varsinkin kana on kasvattanut suosiotaan ja sitä grillataan ahkerasti erityisesti lapsiperheissä.

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Suosituimpia grillattavia ovat maissi, paprika, sienet ja kesäkurpitsa. Moni grillaa myös sipulia, tomaattia ja perunoita. ​

Keskon hedelmistä ja vihanneksista vastaava osto- ja myyntipäällikkö Liisa Eronen arvelee, että tiettyjen grillivihannesten suosion taustalla on todennäköisesti helppous. Niitä ei tarvitse juurikaan valmistella ennen grillausta ja ne kypsyvät melko nopeasti.