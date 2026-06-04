K-ryhmä selvitti suomalaisten grillausintoa ja grilliruokasuosikkeja.
Grillaaminen kuuluu olennaisena osana suomalaisten kesään, selviää K-ryhmän tuoreesta kyselystä. Vain kuusi prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei grillaa mitään.
Suomalaisten grillausmaku on hyvin vakiintunut ja grilliin päätyy tuttuja tuotteita. Suosituimpia grillattavia ovat erilaiset makkarat ja nakit, liha ja vihannekset. Varsinkin kana on kasvattanut suosiotaan ja sitä grillataan ahkerasti erityisesti lapsiperheissä.
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Juustoisat grillimakkarat menevät nyt kaupaksi
Suomalaiset grillaavat melko tasaisesti sekä perinteisiä maustamattomia grillimakkaroita että maustettuja versioita.
K-ryhmän myyntidatan perusteella suosiossa ovat nyt erityisesti juustomakkarat ja -nakit.
Erilaisten cheddar-makkaroiden ja -nakkien euromääräinen myynti kehittyi tämän vuoden huhti–toukokuussa yli 67 prosenttia.
Eniten juustomakkaroita ja -nakkeja ostetaan Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa sekä Kainuussa.
Helpot kasvikset suosittuja
Kasviksiakin grillataan innokkaasti. K-ryhmän kyselyn perusteella grillatut vihannekset maistuvat eniten 25–34-vuotiaille, joista jopa 81 prosenttia kertoi grillaavansa niitä.