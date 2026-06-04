Keskiviikkona Turun Paavo Nurmi -kisoissa 3 000 metrin estejuoksun Suomen ennätystä parannellut Ilona Mononen uskoo olevansa tällä kaudella EM-mitalikunnossa.

Mononen avasi estekautensa väkevästi uudella Suomen ennätyksellä 9.18,50. Kyseessä oli 22-vuotiaalle lahtelaiselle jo kolmas ennätysparannus sen jälkeen, kun hän juoksi kaksi vuotta sitten Rooman EM-kisoissa ajan 9.23,28.

Tällä kaudella Mononen oli jo ehtinyt juosta oman ennätyksensä 3 000 metrillä, 5 000 metrillä sekä viiden ja kymmenen kilometrin maantiejuoksussa. Estekisa oli hänelle ensimmäinen sitten viime syksyn Tokion MM-finaalin.

– Ihana palata päälajin eli esteiden pariin. Totta kai se jännitti ihan eri tavalla kuin sileät, Mononen sanoi.

– Vähän minä mietin ennen kisaa, että vitsi olisi helppoa olla tonnivitosella, mutta samaan aikaan nautin tuosta jännityksen tunteesta, ja se kertoo, että se on minulle merkityksellistä.

Estetekniikka oli vielä Monosen mukaan vielä hiukan ruosteessa, ja varsinkin kisan alussa hän joutui hakemaan paikkaansa ryhmässä. Tunne kilpailun jälkeen kertoi hänelle hyvää.

– Silti maalissa en edes maannut maan pinnassa. Luulen, että on vielä sekunteja otettavissa pois.

– Kyllä nuo sileät kertoivat, että fyysiset ominaisuudet, kestävyys, kunto ja muut, ovat tällä hetkellä tosi kovat. Luulen, että se tässä kypsyy vain kesän mittaan. Voi kyllä jatkaa hyvillä mielin ja itsevarmasti kohti elokuuta ja EM-kisoja.